Жалобы Пригожина на нехватку боеприпасов опровергают ложь о независимости "Вагнера" от минобороны, — ISW
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии лишь миф, созданный самим Пригожиным.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Пригожин жалуется
Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на позицию министерства обороны россии.
Пригожин заявил, что его ЧВК получает только 20% от обещанных ей боеприпасов.
Владельца "Вагнера" поддержали и связанные с ним блоггеры, которые тоже раскритиковали малое количество боеприпасов, которые военное командование россии предоставляет наемникам частной военной компании.
Независимость "Вагнера" это фикция.
Заявление Пригожина является явным уходом от предыдущей позиции относительно того, что именно "Вагнер" — настоящий российский победитель под Бахмутом.
Жалобы владельца ЧВК подтверждают, что все его предыдущие восхваления о независимости наемников из "Вагнера" от министерства обороны россии были самой обычной ложью.
Напомним, несколько дней назад Пригожин обвинил министра обороны россии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию и назвал это предательством родине. По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться в другие подразделения для получения необходимого оборудования и оружия.
Фото из российских СМИ