Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow ​​​Жалобы Пригожина на нехватку боеприпасов опровергают ложь о независимости "Вагнера" ​​от минобороны, — ISW arrow

​​​Жалобы Пригожина на нехватку боеприпасов опровергают ложь о независимости "Вагнера" ​​от минобороны, — ISW

23 февраля 2023 07:41
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Заявления о независимости "вагнеровцев" от официальной российской армии прогнозируемо оказались ложью
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии лишь миф, созданный самим Пригожиным.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Пригожин жалуется

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на позицию министерства обороны россии.

Пригожин заявил, что его ЧВК получает только 20% от обещанных ей боеприпасов.

Владельца "Вагнера" поддержали и связанные с ним блоггеры, которые тоже раскритиковали малое количество боеприпасов, которые военное командование россии предоставляет наемникам частной военной компании.

Независимость "Вагнера" это фикция.

Заявление Пригожина является явным уходом от предыдущей позиции относительно того, что именно "Вагнер" — настоящий российский победитель под Бахмутом.

Жалобы владельца ЧВК подтверждают, что все его предыдущие восхваления о независимости наемников из "Вагнера" от министерства обороны россии были самой обычной ложью.

Напомним, несколько дней назад Пригожин обвинил министра обороны россии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию и назвал это предательством родине. По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться в другие подразделения для получения необходимого оборудования и оружия.

Фото из российских СМИ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:35 "Поздравление от ВСУ": в Мариуполе прогремели новые взрывы

08:23 Стоимость нефти упала до самого низкого уровня в феврале: что говорят эксперты

08:14 ВСУ за сутки уничтожили почти полсотни единиц российской бронетехники: Генштаб обнародовал свежие потери рф

08:14 Виктор Цыганков рассказал, как помогает украинским беженцам

08:11 На границе Таджикистана с Китаем произошло мощное землетрясение: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:05 ​​​Генассамблея ООН должна принять украинскую резолюцию по российскому вторжению, — Кулеба

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

07:51 Морозно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

07:44 "Нам помогли замены": Индзаги похвалил "Интер" за победу над "Порту" в Лиге чемпионов

07:38 Цена доллара снижается: финансисты рассказали, когда курс пойдет вверх

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Актуальное по теме

None 23 Февраль 08:36

"Поздравление от ВСУ": в Мариуполе прогремели новые взрывы

None 23 Февраль 08:37

Стоимость нефти упала до самого низкого уровня в феврале: что говорят эксперты

None 23 Февраль 07:51

Виктор Цыганков рассказал, как помогает украинским беженцам

None 23 Февраль 08:11

На границе Таджикистана с Китаем произошло мощное землетрясение: что известно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB