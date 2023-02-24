Искал убежище, а нашел тюрьму — в Норвегии будут судить экс командира Вагнера Андрея Медведева

Экс-командира "Вагнера", который просил убежище в Норвегии, задержали за пьяную драку
Военного Андрея Медведева, который представляется дезертиром из российской частной военной компании "Вагнер", будут судить 25 апреля в Норвегии, где он нашел убежище. Он стал участником пьяной драки в Осло.
Об этом пишет "Европейская правда".
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Что известно
Известно, что военный был арестован полицией 22 февраля в 3:30 ночи. Согласно обвинительному заключению, Медведев был арестован после того, как он вел себя агрессивно и участвовал в драке с другим лицом у паба Andy's в Осло.
"Он говорит, что произошло недоразумение после употребления алкоголя, и он не понял, что произошло, когда на место происшествия прибыла полиция", — сообщил его защитник, адвокат Бринюльф Риснес.
Риснес также отмечает, что Медведев в Норвегии испытывает языковые трудности и ему сложно объяснить, что происходит.
По данным прокуратуры, экс-вагнеровец сопротивлялся и ударил одного или нескольких офицеров полиции ногой. Поэтому он также обвиняется в насилии в отношении государственного служащего. В тот же день Медведев был снова уволен после того, как его допросили об инциденте.
"Он дал объяснение на допросе и не признает себя виновным", — сказал представитель прокуратуры Николай Скелд.
Окружной суд Осло заслушает показания обвинения по делу Медведева и его участию в драке 25 апреля.
Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.