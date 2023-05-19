Экс-командир "Вагнер" Медведев возвращается в Россию из Норвегии, где искал убежища

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев дает интервью. Фото: российские СМИ

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев планирует вернуться из Норвегии в Россию. Так, за границей он искал "политического убежища".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Возвращается в Россию

В одном из видео на You Tube Андрей Медведев заявил о намерении вернуться в Россию. Он отметил, что надеялся найти в Норвегии "мир и покой, оставить позади политику и войну, но почему-то это не удалось".

"Увидим, что произойдет в России. Если они убьют меня — хорошо. Если они этого не сделают, спасибо. Если я выживу — еще спасибо", — сказал экс-командир "вагнеровцев".

Медведев объявил о намерениях пойти в посольство России, чтобы вернуться в родную страну. В посольстве РФ в Осло подтвердили, что он находился в консульском отделе посольства "в рамках выполнения обычных консульских функций".

"Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством", — отметил пресс-секретарь посольства РФ в Норвегии Тимур Чеканов.

Напомним, что бывший высокопоставленный член группы "Вагнера" работает в приюте в Норвегии. Норвежское иммиграционное управление подтвердило, что Андрей Медведев искал убежище в стране.

Также мы сообщали, что Медведева, представляемого дезертиром из российской частной военной компании "Вагнер", судили 25 апреля в Норвегии. Он стал участником потасовки в Осло.