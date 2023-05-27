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Ексміністр оборони США звинуватив американський уряд у заподіянні шкоди росіянам, — ЦПД

27 травня 2023 19:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ексміністр оборони США звинуватив американський уряд у заподіянні шкоди росіянам, — ЦПД
Колишній міністр оборони США Дуглас Макгрегор. Фото: US Army
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ексголова Пентагону США Дуглас Макгрегор висловив звинувачення на адресу свого уряду про заподіяння шкоди російським громадянам. Макгрегор стверджує, що США нібито використовувала Україну як основу для агресії проти Росії.

Цю заяву він зробив в інтерв'ю зі Стівеном Гарднером, повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Звинувачення Дугласа Макгрегора

Макгрегор заявив, що у Бахмуті нібито проживають росіяни. З його слів, армія окупантів не змогла за тривалий час захопити Бахмут, бо не хотіла завдавати шкоди "російському цивільному населенню".

"Російські військові не були готові завдавати значних втрат серед своїх громадян у східній частині України, що і стало ключовим фактором уповільнення процесу від самого початку. Багато хто не усвідомлює, що саме це перешкоджало проведенню російських військових дій", — заявив він.

Він також підкреслив, що російськомовна громада у східній Україні відчувала гніт як "пригнічувану меншість", яка не має суттєвих прав відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що власну оцінку, чи справді Росія повністю захопила місто Бахмут у Донецькій області, Міністерство оборони США публічно оголошувати не буде. Хоча й визнає, що російські сили контролюють значну його частину.

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