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Экс-министр обороны США обвинил американское правительство в причинении ущерба россиянам, — ЦПД

27 мая 2023 19:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-министр обороны США обвинил американское правительство в причинении ущерба россиянам, — ЦПД
Бывший министр обороны США Дуглас Макгрегор. Фото: U.S. Army
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-глава Пентагона США Дуглас Макгрегор высказал обвинение в адрес своего правительства о причинении вреда российским гражданам. Макгрегор утверждает, что США якобы использовала Украину как базу для агрессии против России.

 Это заявление он сделал в интервью со Стивеном Гарднером, передает Центр противодействия дезинформации.

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Обвинение Дугласа Макгрегора

Макгрегор заявил, что в Бахмуте якобы проживают россияне. По его словам, армия оккупантов не смогла за длительное время захватить Бахмут, потому что не хотела наносить ущерб "российскому гражданскому населению".

"Российские военные не были готовы причинять значительные потери среди своих граждан в восточной части Украины, что и стало ключевым фактором замедления процесса с самого начала. Многие не осознают, что именно это препятствовало проведению российских военных действий", — заявил он.

Он также подчеркнул, что русскоязычная община в восточной Украине испытывала гнет как "угнетаемое меньшинство", не имеющее существенных прав в соответствии с законодательством.

Напомним, что собственную оценку, действительно ли Россия полностью захватила город Бахмут в Донецкой области, Министерство обороны США публично объявлять не будет. Хотя и признает, что российские силы контролируют значительную его часть.

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