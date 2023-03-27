Експрем'єр Болгарії розповів, яку суму вдалося заробити країні на зброї для України

Прямих контрактів на доставку озброєння в Україні Болгарія не має

Болгарія менш як за пів року передала Україні озброєння на загальну суму 2,7 млрд доларів. Експрем'єр-міністр країни Кирил Петков зазначив, що міста Сопот та Казанлик, у яких займаються виробництвом зброї, інтенсивно працювали над інтересами військової промисловості.

Про це Петков розповів у програмі телеканалу bTV.

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За 164 дні країні вдалося заробити близько 5 млрд болгарський лев на зброї для України.

Прямих контрактів на доставку озброєння в Україні Болгарія не має, однак уряди Америки та Англії займалися таким експортом.

Петков зазначив, що для його країни важливо показати солідарність. Він також розкритикував президента Румена Радєва через його заяву з Брюсселя про те, що Болгарія має зменшити військову допомогу Україні.

"Уявіть, що наш сусід нападає на нас. Потім він каже — давайте заключимо перемир’я, і ​​ЄС не допомагає нам з територіями лише для того, щоб був мир. Підтримка України захищає людські життя. Болгарія належить до європейської сім’ї, я не хочу бути громадянином країни, яка підтримує агресора", — наголосив Петков.

Нагадаємо, державний поштовий оператор Болгарії вирішив тимчасово призупинити відправлення посилок до росії та Білорусі. Компанія пояснює це скороченням транспортних потужностей.

Також ми писали, що кандидат у депутати парламенту Болгарії від проросійської партії "Відродження" Атанас Штефанов у середу викинув з балкона мерії Софії прапор України. Політик назвав український прапор "фашистським".

Додамо, парламент Болгарії ухвалила проєкт рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців. Тепер кожну останню суботу листопада в країні вшановуватимуть День честі та пам'яті жертв голоду в Україні.