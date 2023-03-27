Экс-премьер Болгарии рассказал, какую сумму удалось заработать стране на оружии для Украины

Прямых контрактов на доставку вооружения в Украине у Болгарии нет

Болгария менее чем за полгода передала Украине вооружение на общую сумму 2,7 млрд долларов. Экс-премьер-министр страны Кирилл Петков отметил, что города Сопот и Казанлик, в которых занимаются производством оружия, интенсивно работали над интересами военной промышленности.

Об этом Петков рассказал в программе телеканала bTV.

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За 164 дня стране удалось заработать около 5 млрд болгарский лев на оружии для Украины.

Прямых контрактов на доставку вооружения в Украину у Болгарии нет, однако правительства Америки и Англии занимались таким экспортом.

Петков отметил, что для его страны важно показать солидарность. Он также подверг критике президента Румена Радева из-за его заявления из Брюсселя о том, что Болгария должна уменьшить военную помощь Украине.

"Представьте, что наш сосед нападает на нас. Потом он говорит — давайте заключим перемирие, и ЕС не помогает нам с территориями только для того, чтобы был мир. Поддержка Украины защищает человеческие жизни. Болгария принадлежит к европейской семье, я не хочу быть гражданином страны, которая поддерживает агрессора", — подчеркнул Петков.

Напомним, государственный почтовый оператор Болгарии решил временно приостановить отправку посылок в россию и Беларусь. Компания объясняет это сокращением транспортных мощностей.

Также мы писали, что кандидат в депутаты парламента Болгарии от пророссийской партии "Возрождение" Атанас Штефанов в среду выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины. Политик назвал украинское знамя "фашистским".

Добавим, парламент Болгарии принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом и категорически осудил его виновников. Теперь каждую последнюю субботу ноября в стране будут чествовать День чести и памяти жертв голода в Украине.