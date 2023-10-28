Експрем’єр Литви розповів про нові жорсткіші санкції для РФ

Експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс. Фото: Reuters

Експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс розповів про новий пакет санкції, який зараз готує ЄС. У ньому будуть жорсткіші та ефективніші санкції для РФ. Вони мають зменшити здатність Росії фінансувати війну та отримувати західні компоненти для виробництва зброї.

Про це під час інтерв’ю 24 каналу повідомив Андрюс Кубілюс.

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Нові санкції для Росії

За словами Кубілюса, резолюція буде спрямована на те, як зробити санкції ще ефективнішими, жорсткішими, зменшити здатність Росії фінансувати цю війну, а також отримувати західні високотехнологічні компоненти для виробництва зброї. Він додав, що санкції ЄС вже діють.

Він зазначив, що доходи від продажу нафти й газу порівняно з тим, які вони були до війни, зменшилися у два рази. Зараз РФ отримує 700 мільйонів євро на день з продажу цих ресурсів у всьому світі, а ЄС все ще платить за це близько 2 мільярдів євро щомісяця.

"Зараз ми шукаємо можливості, як зробити так, щоб ці грошові потоки, як світові, так і європейські, зменшилися найближчим часом", — зазначив експрем’єр.

Андрюс Кубілюс має надію, що незабаром у Європарламенті говоритимуть "про інші санкції — заборону на імпорт високотехнологічних виробів і про те, як Росія знаходить шляхи обходу вже чинних обмежень".

12-й пакет санкцій

Кубілюс сказав, що Єврокомісія вже працює над наступним пакетом санкцій, проте "вже досить тривалий час не чути чогось конкретного".

Він зазначив, що саме це вплинуло на рішення проголосувати за резолюцію.

"Ми вирішили в Європарламенті провести дебати та проголосувати за резолюцію, аби показати Єврокомісії, що ми бажаємо більшого", — розповів експрем’єр.

Нагадаємо, На фоні відсутності нових пакетів санкцій та війни в Ізраїлі існують побоювання, чи не відійшла тема війни в Україні на другий план. Свою думку щодо цього висловив експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.