Экс-премьер Литвы рассказал о новых более жестких санкциях для РФ

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Фото: Reuters

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал о новом пакете санкций, который сейчас готовит ЕС. В нем будут более жесткие и более эффективные санкции для РФ. Они должны снизить способность России финансировать войну и получать западные компоненты для производства оружия.

Об этом в интервью 24 каналу сообщил Андрюс Кубилюс.

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Новые санкции для России

По словам Кубилюса, резолюция будет направлена на то, как сделать санкции еще эффективнее, жестче, уменьшить способность России финансировать эту войну, а также получать западные высокотехнологичные компоненты для производства оружия. Он добавил, что санкции ЕС уже действуют.

Он указал, что доходы от продажи нефти и газа по сравнению с теми, какие они были до войны, уменьшились в два раза. Сейчас РФ получает 700 миллионов евро в день от продажи этих ресурсов по всему миру, а ЕС все еще платит за это около 2 миллиардов евро ежемесячно.

"Сейчас мы ищем возможности, как сделать так, чтобы эти денежные потоки, как мировые, так и европейские,уменьшились в ближайшее время", — отметил экс-премьер.

Андрюс Кубилюс надеется, что в скором времени в Европарламенте будут говорить "о других санкциях — запрете на импорт высокотехнологичных изделий и о том, как Россия находит пути обхода уже действующих ограничений".

12-й пакет санкций

Кубилюс сказал, что Еврокомиссия уже работает над следующим пакетом санкций, однако "уже достаточно долго не слышно чего-то конкретного".

Он указал, что именно это повлияло на решение проголосовать за резолюцию.

"Мы решили в Европарламенте провести дебаты и проголосовать за резолюцию, чтобы показать Еврокомиссии, что мы желаем большего", — рассказал экс-премьер.

Напомним, на фоне отсутствия новых пакетов санкций и войны в Израиле существуют опасения, не отошла ли тема войны в Украине на второй план. Свое мнение по этому поводу высказал экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.