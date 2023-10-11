Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль: про що говоритиме

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль. Там він планує поспілкуватися з партнерами.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен написав у своєму Twitter.

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Ентоні Блінкен повідомив, що вже завтра поїде до Ізраїлю, щоб безпосередньо поспілкуватися з ізраїльськими партнерами щодо ситуації на місці.

"Я поїду до Ізраїлю, щоб безпосередньо поспілкуватися з нашими ізраїльськими партнерами щодо ситуації на місці та обговорити шляхи, як ми можемо продовжувати підтримувати їх у боротьбі з цими терористичними атаками", — написав Блінкен.

При цьому він вкотре завірив, що США і надалі підтримуватиме Ізраїль.

"Наша підтримка Ізраїлю залишається непохитною", — додав він.

Допис Ентоні Блінкена у соцмережі. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що війна з ХАМАС може тривати кілька місяців. Нині Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на сектор Гази, оскільки зіткнення з бойовиками ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день. Він зазначив, що Ізраїль змінить реальність, оскільки заплатив високу ціну.