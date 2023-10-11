Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль: о чем будет говорить

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен пообщаться с партнерами.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен написал в своем Twitter.

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Энтони Блинкен сообщил, что уже завтра поедет в Израиль, чтобы напрямую пообщаться с израильскими партнерами по ситуации на месте.

"Я поеду в Израиль, чтобы напрямую пообщаться с нашими израильскими партнерами по ситуации на месте и обсудить пути, как мы можем продолжать поддерживать их в борьбе с этими террористическими атаками", — написал Блинкен.

При этом он в очередной раз заверил, что США и дальше будет поддерживать Израиль.

"Наша поддержка Израиля остается непоколебимой", — добавил он.

Сообщение Энтони Блинкена в соцсети. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве обороны Израиля заявили, что война с ХАМАСом может продолжаться несколько месяцев. В настоящее время Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день. Он отметил, что Израиль изменит реальность, потому что заплатил высокую цену.