Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль: о чем будет говорить
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен пообщаться с партнерами.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен написал в своем Twitter.
Блинкен посетит Израиль
Энтони Блинкен сообщил, что уже завтра поедет в Израиль, чтобы напрямую пообщаться с израильскими партнерами по ситуации на месте.
"Я поеду в Израиль, чтобы напрямую пообщаться с нашими израильскими партнерами по ситуации на месте и обсудить пути, как мы можем продолжать поддерживать их в борьбе с этими террористическими атаками", — написал Блинкен.
При этом он в очередной раз заверил, что США и дальше будет поддерживать Израиль.
"Наша поддержка Израиля остается непоколебимой", — добавил он.
Напомним, в Министерстве обороны Израиля заявили, что война с ХАМАСом может продолжаться несколько месяцев. В настоящее время Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день. Он отметил, что Израиль изменит реальность, потому что заплатил высокую цену.