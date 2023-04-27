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Ердоган провів переговори з Путіним: ключові питання

27 квітня 2023 16:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ердоган провів переговори з Путіним: ключові питання
Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін. Фото: Кремль
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це повідомляє TRT Haber.

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Подробиці переговорів

"Під час розмови було обговорено турецько-російські відносини та регіональні питання. Президент Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива", — йдеться у повідомленні.

Також під час розмови обговорювалася війна РФ проти України та питання щодо "зернової угоди".

"Президент Ердоган заявив, що нові ініціативи щодо "зернової угоди" можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу", — пише TRT.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган перервав телеінтерв'ю у прямому ефірі. Згодом він повернувся і перепросив, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це стало погано.

Пізніше у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у Ердогана.

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