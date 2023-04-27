Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Эрдоган провел переговоры с Путиным: ключевые вопросы arrow

Эрдоган провел переговоры с Путиным: ключевые вопросы

27 апреля 2023 16:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Эрдоган провел переговоры с Путиным: ключевые вопросы
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Кремль
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает TRT Haber.

Читайте также:

Подробности переговоров

"В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива", — говорится в сообщении.

Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос "зернового соглашения".

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по "зерновому соглашению" могут быть проработаны через предложенную рабочую группу", — пишет TRT.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого стало плохо.

Позже в связи с отменой всех предвыборных мер менее чем за три недели до выборов в Турции, намеченных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у Эрдогана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас