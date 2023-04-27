Эрдоган провел переговоры с Путиным: ключевые вопросы

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Кремль

В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает TRT Haber.

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Подробности переговоров

"В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива", — говорится в сообщении.

Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос "зернового соглашения".

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по "зерновому соглашению" могут быть проработаны через предложенную рабочую группу", — пишет TRT.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого стало плохо.

Позже в связи с отменой всех предвыборных мер менее чем за три недели до выборов в Турции, намеченных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у Эрдогана.