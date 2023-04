Ердоган вперше з'явився на публіці після чуток про інфаркт

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: Official website of President of Azerbaijan Republic

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, у суботу, 29 квітня, вперше з'явився на публіці після чуток про його проблеми із серцем. Так, він та президент Азербайджану Ильхам Алієв взяли участь у фестивалі TEKNOFEST.

Про це пише Media.AZ.

Фестиваль у Туреччині

Відомо, що Аерокосмічний та технологічний фестиваль TEKNOFEST проходить у Стамбулі. При цьому Ільхам Алієв виступив на відкритті.

Лідери прибули на заході разом. При цьому зі ЗМІ стало відомо, що автомобілем керував Президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Виступ Ердогана

За словами Ердогана, фестиваль авіації, космосу та технологій ТЕКНОФЕСТ за роки своєї діяльності став міжнародним брендом. Президент Ердоган сказав, що у фестивалі 2023 року беруть участь 333 тисячі команд із 81 провінції Туреччини та 96 країн, і він бачить серед відвідувачів майбутніх космонавтів, винахідників, інженерів та фізиків.

Цього року фестиваль залучив 1 млн заявок, що свідчить про його зростаючу популярність та значущість. Він надає новаторам, вченим та підприємцям платформу для демонстрації своєї роботи, обміну ідеями та спілкування з експертами у відповідних галузях.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган перервав телеінтерв'ю у прямому ефірі. Згодом він повернувся і вибачився, заявивши, що у нього "шлунковий грип", і йому через це стало погано.

Пізніше у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, намічених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у Ердогана.

Також ми писали, що 25 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган вручив Україні та рятувальникам Державну нагороду. Країна та ДСНС отримали її за участь у пошуково-рятувальній операції після землетрусів.