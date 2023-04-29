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Эрдоган впервые появился на публике после слухов про инфаркт

29 апреля 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эрдоган впервые появился на публике после слухов про инфаркт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Official website of President of Azerbaijan Republic
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в субботу, 29 апреля, впервые появился на публике после слухов о его проблемах с сердцем. Так, он и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в фестивале TEKNOFEST.

Об этом пишет Media.AZ.

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Известно, что Аэрокосмический  и технологическом фестивале TEKNOFEST проходит в Стамбуле. При этом, Ильхам Алиев выступил на открытии.

Лидеры прибыли на мероприятии вместе. При этом из СМИ стало известно, что автомобилем управлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выступление Эрдогана

По словам Эрдогана, фестиваль авиации, космоса и технологий ТЕКНОФЕСТ за годы своей деятельности стал международным брендом. Президент Эрдоган сказал, что в фестивале 2023 года принимают участие 333 тысячи команд из 81 провинции Турции и 96 стран, и он видит среди посетителей будущих космонавтов, изобретателей, инженеров и физиков.

В этом году фестиваль привлек 1 млн заявок, что свидетельствует о его растущей популярности и значимости. Он предоставляет новаторам, ученым и предпринимателям платформу для демонстрации своей работы, обмена идеями и общения с экспертами в соответствующих областях.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого стало плохо.

Позже в связи с отменой всех предвыборных мер менее чем за три недели до выборов в Турции, намеченных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у Эрдогана.

Также мы писали, что 25 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган вручил Украине и спасателям Государственную награду. Страна и ГСЧС получили ее за участие в поисково-спасательной операции после землетрясений.

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