Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ердоган зустрінеться з Маском: про що говоритимуть arrow

Ердоган зустрінеться з Маском: про що говоритимуть

18 вересня 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ердоган зустрінеться з Маском: про що говоритимуть
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче зустрітися з засновником SpaceX Ілоном Маском. Говоритимуть про космічні технології та акумулятори для електромобілів.

Про це пише агенція Bloomberg.

Читайте також:

Зустріч Ердогана з Маском

Повідомляється, що зустріч Ердогана та Маска відбудеться у новозбудованому Турецькому домі, який знаходиться неподалік від штаб-квартири ООН. Цього тижня там відбудеться засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Відомо, що компанія Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою для запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги в розробці акумуляторів для свого першого вітчизняного електромобіля Togg.

Нагадаємо, Комітет Сенату США розпочне розслідування щодо справи Ілона Маска. Підприємець, як відомо, вимкнув супутникову мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити українській атаці на флот РФ. 

Водночас, інші представники комітету вимагали відповідь на питання від Міноборони США, чому саме Маск, а не урядовець Штатів вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз