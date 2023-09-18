Ердоган зустрінеться з Маском: про що говоритимуть

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче зустрітися з засновником SpaceX Ілоном Маском. Говоритимуть про космічні технології та акумулятори для електромобілів.

Про це пише агенція Bloomberg.

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Зустріч Ердогана з Маском

Повідомляється, що зустріч Ердогана та Маска відбудеться у новозбудованому Турецькому домі, який знаходиться неподалік від штаб-квартири ООН. Цього тижня там відбудеться засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Відомо, що компанія Маска SpaceX співпрацює з турецькою космічною програмою для запуску супутників зв'язку. Туреччина також шукає допомоги в розробці акумуляторів для свого першого вітчизняного електромобіля Togg.

Нагадаємо, Комітет Сенату США розпочне розслідування щодо справи Ілона Маска. Підприємець, як відомо, вимкнув супутникову мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити українській атаці на флот РФ.

Водночас, інші представники комітету вимагали відповідь на питання від Міноборони США, чому саме Маск, а не урядовець Штатів вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.