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У США проведуть розслідування через Маска, який відмовив Україні у доступі до Starlink

15 вересня 2023 16:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США проведуть розслідування через Маска, який відмовив Україні у доступі до Starlink
Підприємець і бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Комітет Сенату США розпочне розслідування щодо справи Ілона Маска. Підприємець, як відомо, вимкнув супутникову мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити українській атаці на флот РФ. 

Про це повідомляє голова комітету Джек Рід, передає видання Bloomberg.

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Деталі розслідування

"Комітет ретельно досліджує це питання з усіх боків", — заявив Джек Рід.

За словами голови комітету США, у звітах про використання Starlink виявили проблеми, що становили загрозу для національної безпеки країни. Через це проведуть розслідування, у якому дослідять ринок супутникового зв'язку, державні контракти та роль Ілона Маска і його компанії у цьому питанні.

"Ані Ілон Маск, ані будь-яка приватна особа не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", — наголосив Рід. 

Водночас, інші представники комітету вимагали відповідь на питання від Міноборони США, чому саме Маск, а не урядовець Штатів вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Нагадаємо, стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот. 

Додамо, бізнесмен Ілон Маск відреагував на звинувачення у соціальних мережах в державній зраді через те, що він відмовився увімкнути Starlink для українських спецоперацій в тимчасово окупованому Криму. За його словами, перешкоджання атакам ЗСУ на флот РФ не є держзрадою.

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