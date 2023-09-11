Маск заявив, що перешкоджання українським атакам на флот РФ не є держзрадою

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Michel Euler/Pool via REUTERS/File Photo

Бізнесмен Ілон Маск відреагував на звинувачення у соціальних мережах в державній зраді через те, що він відмовився увімкнути Starlink для українських спецоперацій в тимчасово окупованому Криму. За його словами, перешкоджання атакам ЗСУ на флот РФ не є держзрадою.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X.

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Маск заявив, що він є громадянином Сполучених Штатів Америки та має лише цей паспорт.

"Щоб не сталося, я боротимуся за Америку та помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хто і зрадник, так це ті, хто мене так називає", — наголосив він.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском.

Додамо, державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився коментувати минулорічне повідомлення Ілона Маска про те, що засновник SpaceX відмовився задовольнити український запит щодо активації системи Starlink в анексованому Москвою кримському порту Севастополь. Таким чином він не допоміг ЗСУ атакувати російські військові судна.