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Маск заявил, что препятствование украинским атакам на флот РФ не является госизменой

11 сентября 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маск заявил, что препятствование украинским атакам на флот РФ не является госизменой
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Michel Euler/Pool via REUTERS/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на обвинения в социальных сетях в государственной измене из-за того, что он отказался включить Starlink для украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму. По его словам, препятствование атакам ВСУ на флот РФ не является госизменой.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X.

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Маск заявил, что он гражданин Соединенных Штатов Америки и имеет только этот паспорт.

"Чтобы не произошло, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", — подчеркнул он.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском.

Добавим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать прошлогоднее сообщение Илона Маска о том, что основатель SpaceX отказался удовлетворить украинский запрос об активации системы Starlink в аннексированном Москвой крымском порту Севастополь. Таким образом, он не помог ВСУ атаковать российские военные суда.

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