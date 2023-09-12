У Сенаті США вимагають розслідування Ілона Маска та SpaceX після скандалу в Україні

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Американський сенатор-демократ Елізабет Воррен вимагає провести розслідування щодо Ілона Маска та компанії SpaceX через блокування супутникової мережі Starlink під час атаки України на флот російських окупантів у Криму.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Розслідування щодо Ілона Маска

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", — заявила Воррен.

Очікується, що Ілон Маск буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті з сенаторами в Капітолії в середу, 13 вересня.

Воррен, яка також є членом Комітету збройних сил, сказала, що вона хоче, щоб Міноборони розглянуло свої контрактні відносини з компанією.

Голова Комітету з питань збройних сил Джек Рід заявив, що він стурбований цим питанням, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, а президенти вирішували, що з ними робити.

За його словами, відбулися дуже позитивні зрушення в тому, що SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для запусків в інтересах національної безпеки.

"Але він не може бути останнім словом, коли йдеться про національну безпеку", — сказав Рід.

Нагадаємо, стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском.

Додамо, бізнесмен Ілон Маск відреагував на звинувачення у соціальних мережах в державній зраді через те, що він відмовився увімкнути Starlink для українських спецоперацій в тимчасово окупованому Криму. За його словами, перешкоджання атакам ЗСУ на флот РФ не є держзрадою.