Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Сенате США требуют расследования Илона Маска и SpaceX после скандала в Украине arrow

В Сенате США требуют расследования Илона Маска и SpaceX после скандала в Украине

12 сентября 2023 14:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сенате США требуют расследования Илона Маска и SpaceX после скандала в Украине
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении Илона Маска и компании SpaceX из-за блокирования спутниковой сети Starlink во время атаки Украины на флот российских оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Расследование в отношении Илона Маска

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", — заявила Уоррен.

Ожидается, что Илон Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в саммите с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Уоррен, которая также является членом Комитета вооруженных сил, сказала, что она хочет, чтобы Минобороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Глава Комитета по вооруженным силам Джек Рид заявил, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, а президенты решали, что с ними делать.

По его словам, произошли очень положительные сдвиги в том, что SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе для запусков в интересах национальной безопасности.

"Но он не может быть последним словом, когда речь идет о национальной безопасности", — сказал Рид.

Напомним, что стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском.

Добавим, бизнесмен Илон Маск отреагировал на обвинения в социальных сетях в государственной измене из-за того, что он отказался включить Starlink для украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму. По его словам, препятствование атакам ВСУ на флот РФ не является госизменой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз