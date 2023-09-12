В Сенате США требуют расследования Илона Маска и SpaceX после скандала в Украине

Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении Илона Маска и компании SpaceX из-за блокирования спутниковой сети Starlink во время атаки Украины на флот российских оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Расследование в отношении Илона Маска

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", — заявила Уоррен.

Ожидается, что Илон Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в саммите с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Уоррен, которая также является членом Комитета вооруженных сил, сказала, что она хочет, чтобы Минобороны рассмотрело свои контрактные отношения с компанией.

Глава Комитета по вооруженным силам Джек Рид заявил, что он обеспокоен этим вопросом, учитывая, что правительства традиционно контролировали спутники, а президенты решали, что с ними делать.

По его словам, произошли очень положительные сдвиги в том, что SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе для запусков в интересах национальной безопасности.

"Но он не может быть последним словом, когда речь идет о национальной безопасности", — сказал Рид.

Напомним, что стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском.

Добавим, бизнесмен Илон Маск отреагировал на обвинения в социальных сетях в государственной измене из-за того, что он отказался включить Starlink для украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму. По его словам, препятствование атакам ВСУ на флот РФ не является госизменой.