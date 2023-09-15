В США проведут расследование через Маска, отказавшего Украине в доступе к Starlink

Предприниматель и бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Комитет Сената США начнет расследование по делу Илона Маска. Предприниматель, как известно, выключил спутниковую сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать украинской атаке на флот РФ.

Об этом сообщает глава комитета Джек Рид, передает издание Bloomberg.

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Подробности расследования

"Комитет тщательно исследует этот вопрос со всех сторон", — заявил Джек Рид.

По словам главы комитета США, в отчетах об использовании Starlink обнаружили проблемы, представляющие угрозу национальной безопасности страны. Поэтому проведут расследование, в котором исследуют рынок спутниковой связи, государственные контракты и роль Илона Маска и его компании в этом вопросе.

"Ни Илон Маск, ни любое частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", — подчеркнул Рид.

В то же время другие представители комитета требовали ответа на вопрос от Минобороны США, почему именно Маск, а не чиновник Штатов решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Напомним, что стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Добавим, бизнесмен Илон Маск отреагировал на обвинения в социальных сетях в государственной измене из-за того, что он отказался включить Starlink для украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму. По его словам, препятствование атакам ВСУ на флот РФ не является госизменой.