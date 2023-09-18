Эрдоган встретится с Маском: о чем будут говорить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться с основателем SpaceX Илоном Маском. Будут говорить о космических технологиях и аккумуляторах для электромобилей.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Встреча Эрдогана с Маском

Сообщается, что встреча Эрдогана и Маска состоится в новом Турецком доме, который находится недалеко от штаб-квартиры ООН. На этой неделе там состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что компания Маска SpaceX сотрудничает с турецкой космической программой по запуску спутников связи. Турция также ищет помощи в разработке аккумуляторов для своего первого отечественного электромобиля Togg.

Напомним, Комитет Сената США начнет расследование по делу Илона Маска. Предприниматель, как известно, выключил спутниковую сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать украинской атаке на флот РФ.

В то же время другие представители комитета требовали ответа на вопрос от Минобороны США, почему именно Маск, а не чиновник Штатов решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.