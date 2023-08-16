Естонія позбавить права громадян РФ та Білорусі голосувати на місцевих виборах
Мешканці Естонії, які мають російське громадянство, матимуть обмежені права щодо участі у місцевих виборах. Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство юстиції країни.
Про це пише ERR.
Зазначається, що вже скоро його представить міністр юстиції Каале Лаанет для своїх партнерів з коаліції та громадськості.
Деталі законопроєкту
У тексті законопроєкту йдеться про те, що Естонія не має змоги забезпечити свободу росіян від впливу РФ.
"Автори проєкту наголошують, що "відповідно до Конституції Російської Федерації, захист Вітчизни (Росії) є обов'язком кожного громадянина Російської Федерації, а також були випадки, коли громадяни Російської Федерації, які постійно проживають в Естонії, отримували мобілізаційні заклики з країни свого громадянства для проходження служби у збройних силах", — йдеться у повідомленні.
Також завдяки цьому законопроєкту до "Закону про вибори" планують внести поправку, через яку іноземець, який є громадянином тієї держави, яку Європейський парламент і уряд Естонії визнали країною-агресором, не буде мати можливості брати участь у голосуванні.
Такі зміни будуть стосуватися і громадян Білорусі.
Суперечить Конституції країни
"Цей законопроєкт може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського союзу, у зв'язку з чим міністр юстиції Калле Лаанет визнав, що низка спірних питань, можливо, має бути остаточно вирішена Державним судом", — наголосили у повідомленні.
Своєю чергою законопроєкт розробили, спираючись на одне із рішень колегії Держсуду з кримінальних справ, де йшлося про те, що основні права "можуть бути обмежені як виняток для захисту іншого основного права або конституційних цінностей".
Зазначимо, що наступні муніципальні вибори будуть відбуватися в Естонії в жовтні 2025 року.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що хід війни з боку Росії залежить лише від рішення Путіна. Як показала ситуація з повстанням "вагнерівців", жоден переворот в РФ не змінить того, що лише дії Кремля можуть впливати на політичне розв'язання війни.