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Естонія позбавить права громадян РФ та Білорусі голосувати на місцевих виборах

16 серпня 2023 18:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Естонія позбавить права громадян РФ та Білорусі голосувати на місцевих виборах
Вибори в Естонії. Ілюстративне фото: AFP/East News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мешканці Естонії, які мають російське громадянство, матимуть обмежені права щодо участі у місцевих виборах. Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство юстиції країни.

Про це пише ERR.

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Зазначається, що вже скоро його представить міністр юстиції Каале Лаанет для своїх партнерів з коаліції та громадськості. 

Деталі законопроєкту

У тексті законопроєкту йдеться про те, що Естонія не має змоги забезпечити свободу росіян від впливу РФ.

"Автори проєкту наголошують, що "відповідно до Конституції Російської Федерації, захист Вітчизни (Росії) є обов'язком кожного громадянина Російської Федерації, а також були випадки, коли громадяни Російської Федерації, які постійно проживають в Естонії, отримували мобілізаційні заклики з країни свого громадянства для проходження служби у збройних силах", — йдеться у повідомленні.

Також завдяки цьому законопроєкту до "Закону про вибори" планують внести поправку, через яку іноземець, який є громадянином тієї держави, яку Європейський парламент і уряд Естонії визнали країною-агресором, не буде мати можливості брати участь у голосуванні.

Такі зміни будуть стосуватися і громадян Білорусі. 

Суперечить Конституції країни

"Цей законопроєкт може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського союзу, у зв'язку з чим міністр юстиції Калле Лаанет визнав, що низка спірних питань, можливо, має бути остаточно вирішена Державним судом", — наголосили у повідомленні.

Своєю чергою законопроєкт розробили, спираючись на одне із рішень колегії Держсуду з кримінальних справ, де йшлося про те, що основні права "можуть бути обмежені як виняток для захисту іншого основного права або конституційних цінностей".

Зазначимо, що наступні муніципальні вибори будуть відбуватися в Естонії в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що хід війни з боку Росії залежить лише від рішення Путіна. Як показала ситуація з повстанням "вагнерівців", жоден переворот в РФ не змінить того, що лише дії Кремля можуть впливати на політичне розв'язання війни.

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