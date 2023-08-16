Эстония лишит права граждан РФ и Белоруси голосовать на местных выборах

Выборы Эстонии. Иллюстративное фото: AFP/East News

Жители Эстонии, имеющие российское гражданство, будут иметь ограниченные права на участие в местных выборах. Соответствующий законопроект подготовило Министерство юстиции страны.

Об этом пишет ERR.

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Уже скоро его представит министр юстиции Каале Лаанет для своих партнеров по коалиции и общественности.

Детали законопроекта

В тексте законопроекта говорится, что Эстония не имеет возможности обеспечить свободу россиян от влияния РФ.

"Авторы проекта подчеркивают, что "согласно Конституции Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также были случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах", — говорится в сообщении.

Также благодаря этому законопроекту в "Закон о выборах" планируют внести поправку, через которую иностранец, являющийся гражданином того государства, которое Европейский парламент и правительство Эстонии признали страной-агрессором, не будет иметь возможности участвовать в голосовании.

Такие изменения будут относиться и к гражданам Беларуси.

Противоречит Конституции страны

"Этот законопроект может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза, в связи с чем министр юстиции Каале Лаанет признал, что ряд спорных вопросов, возможно, должен быть окончательно решен Государственным судом", — подчеркнули в сообщении.

В свою очередь законопроект разработали, опираясь на одно из решений коллегии Госсуда по уголовным делам, где шла речь о том, что основные права "могут быть ограничены как исключение для защиты другого основного права или конституционных ценностей".

Следующие муниципальные выборы будут проходить в Эстонии в октябре 2025 года.

Напомним, ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ход войны со стороны России зависит только от решения Путина. Как показала ситуация с восстанием "вагнеровцев", ни один переворот в РФ не изменит того, что только действия Кремля могут влиять на политическое решение войны.