В Естонії затримали журналіста, який закидав яйцями посольство РФ

Затриманий Аркадій Бабченко та поліцейські. Фото: twitter.com/StarshinaZapasa

У столиці Естонії Таллінні поліцейські затримали російського журналіста, блогера і волонтера Аркадія Бабченка. Вчора вночі, 30 липня, він закидав яйцями посольство РФ.

Про це повідомляють Delfi та Аркадій Бабченко.

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У пресслужбі поліції Естонії розповіли, що затримали чоловіка 1977 року народження. Проти нього вже завели справу. Інші подробиці не повідомляють.

Активіст організації "Мирний опір" Михайло Баранов заявив, що затриманим чоловіком у Талліні є Аркадій Бабченко.

Російський журналіст підтвердив своє затримання.

Допис Бабченка. Фото: скриншот

У коментарях в нього запитали, чи дійсно він кидав яйця в посольство РФ.

"Правда", — відповів Бабченко.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить надавати різну допомогу Україні у війні проти Росії. За його словами, Естонія надішле у вересні ще один госпіталь для нашої країни.

Також ми писали, що у найближчих 4 роки Естонія планує закупити боєприпаси на суму понад мільярд євро. Вже затвердили відповідний план.