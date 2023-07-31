В Эстонии задержали журналиста, который забросал яйцами посольство РФ
В столице Эстонии Таллинне полицейские задержали российского журналиста, блогера и волонтера Аркадия Бабченко. Вчера ночью, 30 июля, он забросал яйцами посольство РФ.
Об этом сообщают Delfi и Аркадий Бабченко.
Задержание Бабченко
В пресс-службе полиции Эстонии рассказали, что задержали мужчину 1977 года рождения. Против него уже завели дело. Остальные подробности не сообщают.
Активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил, что задержанным мужчиной в Таллине является Аркадий Бабченко.
Российский журналист подтвердил свое задержание.
В комментариях его спросили, действительно ли он бросал яйца в посольство РФ.
"Правда", — ответил Бабченко.
Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна продолжит оказывать разную помощь Украине в войне против России. По его словам, Эстония направит в сентябре еще один госпиталь для нашей страны.
Также мы писали, что в ближайшие 4 года Эстония планирует закупить боеприпасы на сумму более миллиарда евро. Уже утвердили план.