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В Эстонии задержали журналиста, который забросал яйцами посольство РФ

31 июля 2023 10:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Эстонии задержали журналиста, который забросал яйцами посольство РФ
Задержанный Аркадий Бабченко и полицейские. Фото: twitter.com/StarshinaZapasa
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В столице Эстонии Таллинне полицейские задержали российского журналиста, блогера и волонтера Аркадия Бабченко. Вчера ночью, 30 июля, он забросал яйцами посольство РФ.

Об этом сообщают Delfi и Аркадий Бабченко.

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Задержание Бабченко

В пресс-службе полиции Эстонии рассказали, что задержали мужчину 1977 года рождения. Против него уже завели дело. Остальные подробности не сообщают.

Активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил, что задержанным мужчиной в Таллине является Аркадий Бабченко.

Российский журналист подтвердил свое задержание.

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Пост Бабченко. Фото: скриншот

В комментариях его спросили, действительно ли он бросал яйца в посольство РФ.

"Правда", — ответил Бабченко.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна продолжит оказывать разную помощь Украине в войне против России. По его словам, Эстония направит в сентябре еще один госпиталь для нашей страны.

Также мы писали, что в ближайшие 4 года Эстония планирует закупить боеприпасы на сумму более миллиарда евро. Уже утвердили план.

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