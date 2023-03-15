Facebook видалив сторінку RT Arabic: істерична реакція пропагандистів
Материнська компанія Facebook заблокувала сторінку російського телеканалу RT Arabic. На сторінці було 17 млн підписників.
Про це повідомила керівниця RT Arabic Мая Манна у своєму Telegram.
-
Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр
-
Україна може отримати підтримку з боку кількох країн у вигляді винищувачів МіГ-29
-
Росіянин повідомив про "акредитацію" щодо зйомок фільму в Україні: в ОП заперечили
-
У Запоріжжі почали ремонтувати зруйнований російською ракетою будинок
-
Евеліна Світоліна обрала собі нового тренера: хто ним став
-
Судовий скандал: Київська прокуратура перемогла у справі про незаконну реєстрацію прав на землю
-
Чуєва розповіла, скільки об’єктів культурної спадщини України було пошкоджено окупантами
-
Голкіпер збірної України отримав важку травму та пропустить два місяці сезону
-
Двоє українців намагалися втекти з Україні на надувному човні: деталі
-
Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме
Що відомо
"Сторінка RT Arabic із 17 млн передплатників недоступна на Facebook. Просто взяли і видалили нас звідти без повідомлень та коментарів", — написала пропагандистка.
Вона додала, що RT Arabic вже звернулась в службі підтримки соцмережі і чекає пояснень.
Також на це відреагувала ще одна російська пропагандистка Маргарита Симоньян, вона поділилась дописом Манни.
Нагадаємо, на початку лютого пропагандисти з Russia Today поскаржилися на "репресії" у Німеччині та закрили там свій телеканал.
Окрім того, у Франції заморозили рахунки російського пропагандистського каналу RT. Влада дала вказівку заморозити рахунки у зв'язку з санкціями.