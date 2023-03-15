Facebook видалив сторінку RT Arabic: істерична реакція пропагандистів

Мая Манна

Материнська компанія Facebook заблокувала сторінку російського телеканалу RT Arabic. На сторінці було 17 млн підписників.

Про це повідомила керівниця RT Arabic Мая Манна у своєму Telegram.

Що відомо

"Сторінка RT Arabic із 17 млн передплатників недоступна на Facebook. Просто взяли і видалили нас звідти без повідомлень та коментарів", — написала пропагандистка.

Вона додала, що RT Arabic вже звернулась в службі підтримки соцмережі і чекає пояснень.

Також на це відреагувала ще одна російська пропагандистка Маргарита Симоньян, вона поділилась дописом Манни.

Нагадаємо, на початку лютого пропагандисти з Russia Today поскаржилися на "репресії" у Німеччині та закрили там свій телеканал.

Окрім того, у Франції заморозили рахунки російського пропагандистського каналу RT. Влада дала вказівку заморозити рахунки у зв'язку з санкціями.