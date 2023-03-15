Facebook удалил страницу RT Arabic: истерическая реакция пропагандистов
Материнская компания Facebook заблокировала страницу российского телеканала RT Arabic. На странице было 17 млн подписчиков.
Об этом сообщила руководительница RT Arabic Мая Манна в своем Telegram.
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Что известно
"Страница RT Arabic из 17 млн подписчиков недоступна на Facebook. Просто взяли и удалили нас оттуда без сообщений и комментариев", — написала пропагандистка.
Она добавила, что RT Arabic уже обратилась в службе поддержки соцсети и ждет пояснений.
Также на это отреагировала еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян, поделившаяся сообщением Манны.
Напомним, в начале февраля пропагандисты из Russia Today пожаловались на "репрессии" в Германии и закрыли свой телеканал.
Кроме того, во Франции заморозили счета российского пропагандистского канала RT. Власти дали указание заморозить счета в связи с санкциями.