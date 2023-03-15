Facebook удалил страницу RT Arabic: истерическая реакция пропагандистов

Моя Манна

Материнская компания Facebook заблокировала страницу российского телеканала RT Arabic. На странице было 17 млн подписчиков.

Об этом сообщила руководительница RT Arabic Мая Манна в своем Telegram.

Что известно

"Страница RT Arabic из 17 млн подписчиков недоступна на Facebook. Просто взяли и удалили нас оттуда без сообщений и комментариев", — написала пропагандистка.

Она добавила, что RT Arabic уже обратилась в службе поддержки соцсети и ждет пояснений.

Также на это отреагировала еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян, поделившаяся сообщением Манны.

Напомним, в начале февраля пропагандисты из Russia Today пожаловались на "репрессии" в Германии и закрыли свой телеканал.

Кроме того, во Франции заморозили счета российского пропагандистского канала RT. Власти дали указание заморозить счета в связи с санкциями.