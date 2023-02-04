Пропагандисти з Russia Today йдуть з Німеччини — у чому причина

Russia Today припинили свою діяльність у Німеччині

Пропагандисти з Russia Today припинили мовлення у Німеччині. У компанії поскаржились, що зіштовхнулись з величезним тиском зі сторони уряду, інших ЗМІ та корпорацій.

Про це йдеться в офіційній заяві RT.

Що відомо

Зазначається, що журналісти з Russia Today "вимушені" припинити мовлення у Німеччині, через "величезний тиск з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб".

"Ми глибоко шкодуємо про репресивні обмеження свободи преси та ЗМІ в ЄС, які змусили нас прийняти це рішення", — йдеться у заяві пропагандистів.

Відомо, що компанія Russia Today Deutschland Productions з москви постачала новинний контент сайту і телеканалу RT DE.

"Навіть після заборони мовлення в березні 2022 року співробітники покладалися на обіцянку ЄС, що "санкційні заходи не завадять цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати іншу діяльність, окрім мовлення в ЄС, наприклад, проводити дослідження та інтерв'ю", — йдеться у заяві каналу.

Торік у лютому Комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення RT DE у Німеччині. Вона пояснила, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в державі, як це передбачає відповідний закону про модернізацію положення про ЗМІ в Німеччині.

Зазначимо, що на початку березня 2022 року, ЄС терміново вирішив призупинити мовлення російських державних ЗМІ Sputnik і RT/Russia Today на території Євросоюзу.

Нагадаємо, напередодні Канада розширила санкції проти російських пропагандистів. До нового списку потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, причетних до поширення дезінформації та пропаганди рф.