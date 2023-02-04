Пропагандисты из Russia Today уходят из Германии — в чем причина

Russia Today прекратили свою деятельность в Германии

Пропагандисты из Russia Today прекратили вещание в Германии. В компании пожаловались, что столкнулись с огромным давлением со стороны правительства, других СМИ и корпораций.

Об этом говорится в официальном заявлении RT.

Что известно

Отмечается, что журналисты из Russia Today "вынуждены" прекратить вещание в Германии из-за "огромного давления со стороны правительства, СМИ, корпораций и других лиц".

"Мы глубоко сожалеем о репрессивных ограничениях свободы прессы и СМИ в ЕС, которые заставили нас принять это решение", — говорится в заявлении пропагандистов.

Известно, что компания Russia Today Deutschland Productions из москвы поставляла новостной контент сайта и телеканалу RT DE.

"Даже после запрета вещания в марте 2022 года сотрудники полагались на обещание ЕС, что "санкционные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять другую деятельность, кроме вещания в ЕС, например, проводить исследования и интервью", — говорится в заявлении канала.

В феврале прошлого года Комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание RT DE в Германии. Она пояснила, что у телеканала нет лицензии на трансляцию в государстве, как это предусматривает соответствующий закону о модернизации положения о СМИ в Германии.

Отметим, что в начале марта 2022 года ЕС срочно решил приостановить вещание российских государственных СМИ Sputnik и RT/Russia Today на территории Евросоюза.

Напомним, накануне Канада расширила санкции против российских пропагандистов. В новый список попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению дезинформации и пропаганды россии.