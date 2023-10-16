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Філіппіни звинуватили Китай в провокаціях у спірних водах

16 жовтня 2023 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Філіппіни звинуватили Китай в провокаціях у спірних водах
Берегова охорона Філіппін. Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Філіппіни звинуватили Китай у проведенні "небезпечних маневрів" у спірному Південно-Китайському морі. Це трапилося після того, як корабель ВМС Китаю стежив за судном ВМС Філіппін і намагався перетнути йому шлях.

Про це повідомляє Aljazeera.

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Що відомо про ситуацію

Як відомо, у Філіппінах заявили, що інцидент стався 13 жовтня поблизу острова Тіту. Корабель ВМС Китаю стежив за судном ВМС Філіппін і намагався перетнути йому шлях. Тоді КНР передали попередження по радіо.

"Ці небезпечні маневри створюють значні ризики для безпеки на морі, запобігання зіткненням і небезпеку для людських життів. Китай повинен негайно припинити ці небезпечні дії та поводитися професійно, дотримуючись міжнародного права", — сказав начальник Західного командування, віцеадмірал Альберто Карлос.

Своєю чергою начальник штабу збройних сил Філіппін, генерал Ромео Браунер закликав Китай припинити "небезпечні маневри та агресивні дії щодо філіппінських суден", які, за його словами, можуть спричинити зіткнення та поставити під загрозу "життя морського персоналу з обох сторін".

Зазначається, що Філіппіни та Китай, які претендують на майже все Південно-Китайське море, мали кілька зіткнень за останні місяці в районах у межах 370 км виключної економічної зони Маніли.

Нагадаємо, у вересні на Тайвані зафіксували 103 літаки ВПС та бойових кораблів ВМС армії Китаю. Вони здійснювали маневри навколо острова.

Також ми писали, що майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції з підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань

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