Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Филиппины обвинили Китай в провокациях в спорных водах arrow

Филиппины обвинили Китай в провокациях в спорных водах

16 октября 2023 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Филиппины обвинили Китай в провокациях в спорных водах
Береговая охрана Филиппин. Фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Филиппины обвинили Китай в проведении "опасных маневров" в спорном Южно-Китайском море. Это произошло после того, как корабль ВМС Китая следил за судном ВМС Филиппин и пытался пересечь ему путь.

Об этом сообщает Aljazeera.

Читайте также:

Что известно о ситуации

Как известно, в Филиппинах заявили, что инцидент произошел 13 октября вблизи острова Титу. Корабль ВМС Китая следил за судном ВМС Филиппин и пытался пересечь ему путь. Тогда КНР передали предупреждение по радио.

"Эти опасные маневры создают значительные риски для безопасности на море, предотвращения столкновений и опасности для человеческих жизней. Китай должен немедленно прекратить эти опасные действия и вести себя профессионально, соблюдая международное право", — сказал начальник Западного командования, вице-адмирал Альберто Карлос.

В свою очередь начальник штаба вооруженных сил Филиппин, генерал Ромео Браунер призвал Китай прекратить "опасные маневры и агрессивные действия в отношении филиппинских судов", которые, по его словам, могут повлечь за собой столкновение и поставить под угрозу "жизнь морского персонала с обеих сторон".

Отмечается, что Филиппины и Китай, претендующие на почти все Южно-Китайское море, столкнулись за последние месяцы в районах в пределах 370 км исключительной экономической зоны Манилы.

Напомним, в сентябре на Тайване зафиксировали 103 самолета ВВС и боевых кораблей ВМС армии Китая. Они совершали маневры вокруг острова.

Также мы писали, что предстоящие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз