Филиппины обвинили Китай в провокациях в спорных водах

Береговая охрана Филиппин. Фото: ЕРА

Филиппины обвинили Китай в проведении "опасных маневров" в спорном Южно-Китайском море. Это произошло после того, как корабль ВМС Китая следил за судном ВМС Филиппин и пытался пересечь ему путь.

Об этом сообщает Aljazeera.

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Что известно о ситуации

Как известно, в Филиппинах заявили, что инцидент произошел 13 октября вблизи острова Титу. Корабль ВМС Китая следил за судном ВМС Филиппин и пытался пересечь ему путь. Тогда КНР передали предупреждение по радио.

"Эти опасные маневры создают значительные риски для безопасности на море, предотвращения столкновений и опасности для человеческих жизней. Китай должен немедленно прекратить эти опасные действия и вести себя профессионально, соблюдая международное право", — сказал начальник Западного командования, вице-адмирал Альберто Карлос.

В свою очередь начальник штаба вооруженных сил Филиппин, генерал Ромео Браунер призвал Китай прекратить "опасные маневры и агрессивные действия в отношении филиппинских судов", которые, по его словам, могут повлечь за собой столкновение и поставить под угрозу "жизнь морского персонала с обеих сторон".

Отмечается, что Филиппины и Китай, претендующие на почти все Южно-Китайское море, столкнулись за последние месяцы в районах в пределах 370 км исключительной экономической зоны Манилы.

Напомним, в сентябре на Тайване зафиксировали 103 самолета ВВС и боевых кораблей ВМС армии Китая. Они совершали маневры вокруг острова.

Также мы писали, что предстоящие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.