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У Тайвані помітили понад 100 бойових літаків та кораблів Китаю

18 вересня 2023 20:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тайвані помітили понад 100 бойових літаків та кораблів Китаю
Бойовий літак Китаю. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Тайвані протягом останньої доби зафіксували 103 літаки ВПС та бойових кораблів ВМС армії Китаю. Вони здійснювали маневри навколо острова.

Про це повідомляє Міноборони Тайваню.

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Міноборони Тайваню повідомляє, що 40 літаків, серед яких 36 винищувачів J-10, J-11, J-16 і SU-30, два літаки дальнього радіолокаційного виявлення KJ-500 і два паливозаправники Y-20, перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційною межею між материком та островом. Вони увійшли в південно-західну та південно-східну ідентифікаційні зони ППО Тайваню.

У відповідь цього тайванська армія вирішила привести свої сили в бойову готовність. Вона спостерігала за діями китайських військових.

Міноборони Тайваню закликає Китай припинити односторонні дії, оскільки це може призвести до різкого зростання напруженості в Тайванській протоці.

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Допис Міноборони Тайваню. Фото: twitter.com/MoNDefense
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Допис Міноборони Тайваню. Фото: twitter.com/MoNDefense

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило 28 літаків ВПС Китаю в зоні протиповітряної оборони. Останніми роками Пекін посилює військовий тиск на острів. 

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що він не планує стримувати або ізолювати Китай, попри його слова про економічні проблеми КНР щодо зменшення її можливості розпочати війну у Тайвані.

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