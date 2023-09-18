В Тайване заметили более 100 боевых самолетов и кораблей Китая

Боевой самолет Китая. Фото: росСМИ

На Тайване за последние сутки зафиксировали 103 самолета ВВС и боевых кораблей ВМС армии Китая. Они совершали маневры вокруг острова.

Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

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Минобороны Тайваня сообщает, что 40 самолетов, среди которых 36 истребителей J-10, J-11, J-16 и SU-30, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и два топливозаправщика Y-20, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной границей между материком и островом. Они вошли в юго-западную и юго-восточную идентификационные зоны ПВО Тайваня.

В ответ на это тайваньская армия решила привести свои силы в боевую готовность. Она наблюдала за действиями китайских военных.

Минобороны Тайваня призывает Китай прекратить односторонние действия, поскольку это может привести к резкому росту напряженности в Тайваньском проливе.

Пост Минобороны Тайваня. Фото: twitter.com/MoNDefense

Пост Минобороны Тайваня. Фото: twitter.com/MoNDefense

Напомним, в среду, 13 сентября, министерство обороны Тайваня сообщило, что заметило 28 самолетов ВВС Китая в зоне противовоздушной обороны. В последние годы Пекин усиливает военное давление на остров.

Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что он не планирует сдерживать или изолировать Китай, несмотря на его слова об экономических проблемах КНР по поводу уменьшения ее возможности начать войну в Тайване.