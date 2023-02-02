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​​​​​​​Фіни не хочуть чекати на Швецію і вимагають якнайшвидшого вступу країни до НАТО

2 лютого 2023 16:05
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
53 відсотки громадян Фінляндії не хочуть чекати Швецію і вимагають вступу до НАТО негайно
Громадяни Фінляндії хочуть, аби їхня країна стала членом НАТО, не чекаючи на сусідів-шведів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

53% громадян Фінляндії не хочуть, аби їхня країна зволікала із вступом до Північноатлантичного альянсу. Вступ Фінляндії до НАТО не має бути прив’язаний до проблем сусідньої Швеції.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень на замовлення однієї з найбільших газет Фінляндії, Ilta-Sanomat.

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Фіни — за негайний вступ до НАТО

Соціологічне опитування продемонструвало, що більше половини громадян Фінляндії не хочуть чекати, коли Швеція урегулює свої проблеми із Туреччиною.

53% фінів прагнуть якнайшвидшого вступу своєї країни до НАТО.

Пропонують почекати на сусідів-шведів 28% опитаних. 19% не змогли визначитися із ставленням до цього питання.

Хто більше співчуває шведам

Цікаво, що за спільний вступ до Північноатлантичного альянсу виступає в основному старше покоління. Для цих людей є важливим спільні північноєвропейські ініціативи. 

Тоді як молодші покоління вимагають негайного вступу країни до НАТО, не чекаючи на Швецію.

Прикметно, що прихильники антинатівського Лівого альянсу також закликають почекати на Швецію.

Що не так із вступом Швеції до НАТО

Як відомо, у травні 2022 року Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати їхній вступ, оскільки в цих країнах знайшли притулок турецькі дисиденти, яких Анкара вважає терористами.

Нещодавно у Швеції відбулася антитурецька акція, під час якої було повішено "опудало Ердогана", що своєю чергою спричинило обурення в офіційної Анкари. Окрім того, 22 січня праві активісти у Швеції публічно спалили Коран, що викликало гнів вже в усьому ісламському світі.

Після цього президент Туреччини Ердоган заявив, що тепер вже точно не підтримає членство Швеції в НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає, що до спалення Корану в Швеції причетна російська сторона.

Фото: Pixabay

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