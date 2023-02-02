53 процента граждан Финляндии не хотят ждать Швецию и требуют вступления в НАТО немедленно

Финны не хотят ждать Швецию и требуют скорейшего вступления страны в НАТО
53% граждан Финляндии не хотят, чтобы их страна медлила со вступлением в Североатлантический альянс. Вступление Финляндии в НАТО не должно быть связано с проблемами соседней Швеции.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Институтом экономических исследований по заказу одной из крупнейших газет Финляндии, Ilta-Sanomat.
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Финны — за немедленное вступление в НАТО
Социологический опрос показал, что более половины граждан Финляндии не хотят ждать, когда Швеция урегулирует свои проблемы с Турцией.
53% финнов стремятся к скорейшему вступлению своей страны в НАТО.
Предлагают подождать соседей-шведов 28% опрошенных. 19% затруднились определиться с отношением к этому вопросу.
Кто больше сочувствует шведам
Интересно, что за совместное вступление в Североатлантический альянс выступает в основном старшее поколение. Для этих людей важны совместные североевропейские инициативы.
В то время как младшие поколения требуют немедленного вступления страны в НАТО, не дожидаясь Швеции.
Примечательно, что сторонники антинатовского Левого альянса также призывают подождать Швецию.
Что не так с вступлением Швеции в НАТО
Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, поскольку в этих странах нашли убежище турецкие диссиденты, которых Анкара считает террористами.
Недавно в Швеции состоялась антитурецкая акция, во время которой было повешено "пугало Эрдогана", что в свою очередь привело к возмущению у официальной Анкары. Кроме того, 22 января правые активисты в Швеции публично сожгли Коран, что вызвало ярость уже во всем исламском мире.
После этого президент Турции Эрдоган заявил, что теперь уж точно не поддержит членство Швеции в НАТО.
Напомним, ранее мы писали, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что к сожжению Корана в Швеции причастна российская сторона.
Фото: Pixabay