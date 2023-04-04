Фінляндія стала членом НАТО, — Моравецький

Фінляндія стала 31-м членом НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітав Фінляндію зі вступом до НАТО. Раніше було анонсовано, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО сьогодні, 4 квітня.

Про це Моравецький написав у Twitter.

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"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю!", — написав польський прем'єр.

Він також зазначив, що відтепер до Альянсу входить 31 країна.

"Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", — наголосив очільник польського уряду.

Зазначимо, що наразі офіційно про вступ Фінляндії ще не повідомила ні влада Фінляндії, ні представники НАТО.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія стане членом Альянсу 4 квітня. Він зазначив, що це зробить країну безпечнішою, а НАТО — сильнішим. Генсек нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу.

Напередодні в офіційній заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Швеції, було висловлено вітання Фінляндії із завершенням процесу ратифікації вступу до НАТО. Варто зазначити, що дві країни сподівалися стати членами Альянсу одночасно.