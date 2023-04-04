Финляндия стала членом НАТО, — Моравецкий

Финляндия стала 31-м членом НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил Финляндию со вступлением в НАТО. Ранее было анонсировано, что Финляндия официально станет членом НАТО сегодня, 4 апреля.

Об этом Моравецкий написал в Twitter.

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"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю!", — написал польский премьер.

Он также отметил, что теперь в Альянс входит 31 страна.

"Сильные партнеры являются залогом безопасности для Польши, региона и всего мира", — подчеркнул глава польского правительства.

Отметим, что официально о вступлении Финляндии еще не сообщили ни власти Финляндии, ни представители НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом Альянса 4 апреля. Он отметил, что это сделает страну более безопасной, а НАТО — сильнее. Генсек напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу.

Накануне в официальном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Швеции, было высказано приветствие Финляндии с завершением процесса ратификации вступления в НАТО. Следует отметить, что две страны надеялись стать членами Альянса одновременно.