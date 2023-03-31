Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до НАТО найближчими днями

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія стане членом Альянсу вже найближчими днями. Він зазначив, що це зробить країну безпечнішою, а НАТО — сильнішим.

Про це Столтенберг сказав у відеозверненні.

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Генсек нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Він привітав президента країни Саулі Нійністе з цією подією.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО — сильнішим", — наголосив Столтенберг.

За його словами, Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути. Її членство багато дасть для Альянсу.

Столтенберг додав, що союзники погоджуються, що якнайшвидше завершення процесу ратифікації для Швеції буде на користь усіх.

#Finland 🇫🇮 will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden 🇸🇪 as a full member of the NATO family as soon as possible.



—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX — Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023

Нагадаємо, Фінляндія схвалила 14 пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу трьох танків для розмінування Leopard 2R, а також навчання щодо їх використання.

Також ми писали, що Столтенберг заявляв, що членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залишається найвищим пріоритетом для НАТО, навіть якщо воно відбудеться і не одночасно.

Додамо, Україна подала запит на тристоронні переговори з Фінляндією і США. Українська влада просить у Фінляндії передати ЗСУ літаки Hornet, які завершують термін служби у фінській армії.