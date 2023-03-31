Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до НАТО найближчими днями
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія стане членом Альянсу вже найближчими днями. Він зазначив, що це зробить країну безпечнішою, а НАТО — сильнішим.
Про це Столтенберг сказав у відеозверненні.
-
До України прибула президентка Молдови Санду: деталі візиту
-
В Одесі стане менше зовнішньої реклами
-
На Херсонщині підірвалася на міні бригада обленерго: є загиблі
-
У NASA представили стратегію дослідження Марса: що заплановано
-
У Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики
-
В Україні з 1 квітня ліки продаватимуть по-новому: що треба знати
-
Спецвипуски "Ліги Сміху. Волонтерський десант" не вестиме один з ведучих: хто саме та чому
-
На Кіровоградщині СБУ затримала зрадника, який добував для рф інформацію
-
Науковці виявили надмасивну чорну діру, яка у мільйони разів перевищує масу Сонця
-
Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: деталі
Деталі
Генсек нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Він привітав президента країни Саулі Нійністе з цією подією.
"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО — сильнішим", — наголосив Столтенберг.
За його словами, Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути. Її членство багато дасть для Альянсу.
Столтенберг додав, що союзники погоджуються, що якнайшвидше завершення процесу ратифікації для Швеції буде на користь усіх.
#Finland 🇫🇮 will formally join our Alliance in the coming days.— Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023
Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden 🇸🇪 as a full member of the NATO family as soon as possible.
—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX
Нагадаємо, Фінляндія схвалила 14 пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу трьох танків для розмінування Leopard 2R, а також навчання щодо їх використання.
Також ми писали, що Столтенберг заявляв, що членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залишається найвищим пріоритетом для НАТО, навіть якщо воно відбудеться і не одночасно.
Додамо, Україна подала запит на тристоронні переговори з Фінляндією і США. Українська влада просить у Фінляндії передати ЗСУ літаки Hornet, які завершують термін служби у фінській армії.