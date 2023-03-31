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Столтенберг заявил, что Финляндия присоединится к НАТО в ближайшие дни

31 марта 2023 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Йенс Столтенберг
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом Альянса уже в ближайшие дни. Он отметил, что это сделает страну более безопасной, а НАТО — сильнее.

Об этом Столтенберг сказал в видеообращении.

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Подробности

Генсек напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу. Он поздравил президента страны Саули Нийнисте с этим событием.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию безопаснее, а НАТО — сильнее", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты. Ее членство многое даст для Североатлантического союза.

Столтенберг добавил, что союзники соглашаются, что как можно быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет на пользу всем.

Напомним, Финляндия одобрила 14 пакет военной помощи Украине. Он предусматривает передачу трех танков для разминирования Leopard 2R, а также обучение их использованию.

Также мы писали, что Столтенберг заявлял, что членство Финляндии и Швеции в Альянсе остается самым высоким приоритетом для НАТО, даже если оно состоится и не одновременно.         

Добавим, Украина подала запрос на трехсторонние переговоры с Финляндией и США. Украинские власти просят в Финляндии передать ВСУ самолеты Hornet, завершающие срок службы в финской армии.

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