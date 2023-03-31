Столтенберг заявил, что Финляндия присоединится к НАТО в ближайшие дни

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом Альянса уже в ближайшие дни. Он отметил, что это сделает страну более безопасной, а НАТО — сильнее.

Об этом Столтенберг сказал в видеообращении.

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Генсек напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу. Он поздравил президента страны Саули Нийнисте с этим событием.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию безопаснее, а НАТО — сильнее", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, у Финляндии есть боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты. Ее членство многое даст для Североатлантического союза.

Столтенберг добавил, что союзники соглашаются, что как можно быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет на пользу всем.

#Finland 🇫🇮 will formally join our Alliance in coming days.

Его membership will make Finland safer & #NATO stronger. И приятно подчеркнуть, что мы делаем #Sweden 🇸🇪 as full member of NATO family as soon as possible.



— @jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX — Oana Lungescu (@NATOpress) 31 марта, 2023

Напомним, Финляндия одобрила 14 пакет военной помощи Украине. Он предусматривает передачу трех танков для разминирования Leopard 2R, а также обучение их использованию.

Также мы писали, что Столтенберг заявлял, что членство Финляндии и Швеции в Альянсе остается самым высоким приоритетом для НАТО, даже если оно состоится и не одновременно.

Добавим, Украина подала запрос на трехсторонние переговоры с Финляндией и США. Украинские власти просят в Финляндии передать ВСУ самолеты Hornet, завершающие срок службы в финской армии.