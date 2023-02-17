Фінляндія розповіла про своє членство у НАТО

Фінляндія в НАТО: "Все в руках Туреччини"
Президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що Фінляндія та Швеція висловили бажання і подали заявки на вступ до оборонного альянсу НАТО. При цьому, за словами президента, все перебуває в руках Туреччини.
Про це пише verkkouutiset.
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Заява президента
За словами президента, між Фінляндією та Швецією досі існує спільне розуміння того, що обидві країни хочуть якнайшвидше вступити до НАТО.
"У Туреччині своє розуміння ситуації та прогресу. І, як я вже сказав, це виключно в руках Туреччини", — зазначив він.
Ніїністе запитали, як Фінляндія діятиме у разі, якщо Туреччина прийме заявку Фінляндії, але не прийме заявку Швеції.
"Ми не хочемо і не можемо відкликати нашу заявку. Ми висловили свою волю, подавши заявку, і ми не можемо просто так здатися і відкликати її", — відповів Ніїністе.
Нагадаємо, що парламент Фінляндії ухвалив поправки, згідно з якими тепер у країні буде спрощено юридичну процедуру зі зміни статі. Зокрема, від персон не вимагатимуть психіатричного огляду та довідки про стан репродуктивного здоров'я.