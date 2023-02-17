Финляндия рассказала про свое членство в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия и Швеция выразили желание и подали заявки на вступление в оборонный альянс НАТО. При этом по словам президента все находится в руках Турции.

Об этом пишет verkkouutiset.

Заявление президента

По словам президента, между Финляндией и Швецией все еще существует общее понимание того, что обе страны хотят как можно скорее вступить в НАТО.

"У Турции свое понимание ситуации и прогресса. И, как я уже сказал, это исключительно в руках Турции", — указал он.

Ниинистё спросили, как Финляндия будет действовать в случае, если Турция примет заявку Финляндии, но не примет заявку Швеции.

"Мы не хотим и не можем отзывать нашу заявку. Мы выразили свою волю, подав заявку, и мы не можем просто так сдаться и отозвать ее", — ответил Ниинистё.

Напомним, что парламент Финляндии принял поправки, согласно которым теперь в стране будет упрощена юридическая процедура по изменению пола. В частности, от персон не потребуют психиатрического осмотра и справки о состоянии репродуктивного здоровья.