Франшизи McDonald's на Близькому Сході пересварилися між собою через війну в Ізраїлі
McDonald's Israel оголосив про безкоштовне харчування для військових Ізраїля, проте таке рішення викликало негативну реакцію серед франшиз в арабських та мусульманських країнах. Навіть свій обліковий запис в Instagram франшиза Ізраїля перевела на приватний статус через такий негатив.
Про це пише видання Aljazeera.
Як відреагували інші франшизи
Своєю чергою франшизи в Саудівській Аравії, Омані, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Єгипті, Бахрейні та Туреччині вчинили по-іншому та пообіцяли надати понад три мільйони доларів, аби підтримати саме палестинців, які знаходиться у Газі під час бомбардувань.
"Давайте всі об’єднаємо наші зусилля та підтримаємо громаду в Газі всіма нашими можливостями", — написали у пресслужбі McDonald's Oman та пообіцяли виділити 100 тисяч доларів на гуманітарну допомогу для Гази.
"Незважаючи на те, що McDonald's входить до числа найбільш знакових американських брендів, більшість його ресторанів у всьому світі належать і управляються місцевими. Випадок із McDonald's підкреслює складну геополітичну динаміку, якою мають керувати всесвітні бренди в епоху, коли від компаній часто очікують, що вони будуть брати участь у гострих соціальних і політичних питаннях", — йдеться у повідомленні.
Теорія не підтвердилась
Варто додати, що лауреат Пулітцерівської премії, коментатор Томас Фрідман ще в кінці 1990-х років стверджував, що дві країни, в яких є заклади McDonald's, ніколи не воювали.
Проте така теорія була спростована через війну Косово 1998-99 років та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
"McDonald's не має торгових точок у Газі чи на окупованому Західному березі, але Ізраїль зіткнувся з бойовиками Хезболли в сусідньому Лівані, де є американська мережа", — додали у матеріалі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена, щоб мережа закладів фаст-фуд McDonald's повернулася до України. Паралельно МЗС працює над тим, щоб повернути інші світові бренди.
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