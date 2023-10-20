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Франшизи McDonald's на Близькому Сході пересварилися між собою через війну в Ізраїлі

20 жовтня 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Франшизи McDonald's на Близькому Сході пересварилися між собою через війну в Ізраїлі
McDonald's в Ізраїлі. Ілюстративне фото: REUTERS/Ronen Zvulun
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

McDonald's Israel оголосив про безкоштовне харчування для військових Ізраїля, проте таке рішення викликало негативну реакцію серед франшиз в арабських та мусульманських країнах. Навіть свій обліковий запис в Instagram франшиза Ізраїля перевела на приватний статус через такий негатив.

Про це пише видання Aljazeera.

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Своєю чергою франшизи в Саудівській Аравії, Омані, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Єгипті, Бахрейні та Туреччині вчинили по-іншому та пообіцяли надати понад три мільйони доларів, аби підтримати саме палестинців, які знаходиться у Газі під час бомбардувань. 

"Давайте всі об’єднаємо наші зусилля та підтримаємо громаду в Газі всіма нашими можливостями", — написали у пресслужбі McDonald's Oman та пообіцяли виділити 100 тисяч доларів на гуманітарну допомогу для Гази.

кого підтримує макдональдс у війні в Ізраїлі
Скриншот допису зі сторінки McDonald's Oman

"Незважаючи на те, що McDonald's входить до числа найбільш знакових американських брендів, більшість його ресторанів у всьому світі належать і управляються місцевими. Випадок із McDonald's підкреслює складну геополітичну динаміку, якою мають керувати всесвітні бренди в епоху, коли від компаній часто очікують, що вони будуть брати участь у гострих соціальних і політичних питаннях", — йдеться у повідомленні.

Теорія не підтвердилась

Варто додати, що лауреат Пулітцерівської премії, коментатор Томас Фрідман ще в кінці 1990-х років стверджував, що дві країни, в яких є заклади McDonald's, ніколи не воювали.

Проте така теорія була спростована через війну Косово 1998-99 років та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"McDonald's не має торгових точок у Газі чи на окупованому Західному березі, але Ізраїль зіткнувся з бойовиками Хезболли в сусідньому Лівані, де є американська мережа", — додали у матеріалі. 

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена, щоб мережа закладів фаст-фуд McDonald's повернулася до України. Паралельно МЗС працює над тим, щоб повернути інші світові бренди. 

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