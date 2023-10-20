Франшизи McDonald's на Близькому Сході пересварилися між собою через війну в Ізраїлі

McDonald's в Ізраїлі. Ілюстративне фото: REUTERS/Ronen Zvulun

McDonald's Israel оголосив про безкоштовне харчування для військових Ізраїля, проте таке рішення викликало негативну реакцію серед франшиз в арабських та мусульманських країнах. Навіть свій обліковий запис в Instagram франшиза Ізраїля перевела на приватний статус через такий негатив.

Про це пише видання Aljazeera.

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Своєю чергою франшизи в Саудівській Аравії, Омані, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Єгипті, Бахрейні та Туреччині вчинили по-іншому та пообіцяли надати понад три мільйони доларів, аби підтримати саме палестинців, які знаходиться у Газі під час бомбардувань.

"Давайте всі об’єднаємо наші зусилля та підтримаємо громаду в Газі всіма нашими можливостями", — написали у пресслужбі McDonald's Oman та пообіцяли виділити 100 тисяч доларів на гуманітарну допомогу для Гази.

Скриншот допису зі сторінки McDonald's Oman

"Незважаючи на те, що McDonald's входить до числа найбільш знакових американських брендів, більшість його ресторанів у всьому світі належать і управляються місцевими. Випадок із McDonald's підкреслює складну геополітичну динаміку, якою мають керувати всесвітні бренди в епоху, коли від компаній часто очікують, що вони будуть брати участь у гострих соціальних і політичних питаннях", — йдеться у повідомленні.

Теорія не підтвердилась

Варто додати, що лауреат Пулітцерівської премії, коментатор Томас Фрідман ще в кінці 1990-х років стверджував, що дві країни, в яких є заклади McDonald's, ніколи не воювали.

Проте така теорія була спростована через війну Косово 1998-99 років та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"McDonald's не має торгових точок у Газі чи на окупованому Західному березі, але Ізраїль зіткнувся з бойовиками Хезболли в сусідньому Лівані, де є американська мережа", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена, щоб мережа закладів фаст-фуд McDonald's повернулася до України. Паралельно МЗС працює над тим, щоб повернути інші світові бренди.