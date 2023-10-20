Франшизы McDonald's на Ближнем Востоке перессорились между собой из-за войны в Израиле

McDonald's в Израиле. Иллюстративное фото: REUTERS/Ronen Zvulun

McDonald's Israel объявил о бесплатном питании для военных Израиля, однако такое решение вызвало негативную реакцию среди франшиз в арабских и мусульманских странах. Даже свою учетную запись в Instagram франшиза Израиля перевела на приватный статус из-за такого негатива.

Об этом пишет издание Aljazeera.

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В свою очередь франшизы в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Египте, Бахрейне и Турции поступили по-другому и пообещали выделить более трех миллионов долларов, чтобы поддержать именно палестинцев, находящихся в Газе во время бомбардировок.

"Давайте все объединим наши усилия и поддержим общину в Газе всеми нашими возможностями", — написали в пресс-службе McDonald's Oman и пообещали выделить 100 тысяч долларов на гуманитарную помощь Газе.

Скриншот сообщения со страницы McDonald's Oman

"Несмотря на то, что McDonald's входит в число самых знаковых американских брендов, большинство его ресторанов во всем мире принадлежат и управляются местными. Случай из McDonald's подчеркивает сложную геополитическую динамику, которой должны управлять всемирные бренды в эпоху, когда от компаний часто ожидают, что они будут участвовать в острых социальных и политических вопросах", — говорится в сообщении.

Теория не подтвердилась

Стоит добавить, что лауреат Пулитцеровской премии комментатор Томас Фридман еще в конце 1990-х годов утверждал, что две страны, в которых есть заведения McDonald's, никогда не воевали.

Однако такая теория была опровергнута из-за войны в Косово 1998-99 годов и полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"McDonald's не имеет торговых точек в Газе или на оккупированном Западном берегу, но Израиль столкнулся с боевиками Хезболла в соседнем Ливане, где есть американская сеть", — добавили в материале.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы сеть заведений фаст-фуд McDonald's вернулась в Украину. Параллельно МИД работает над тем, чтобы вернуть другие мировые бренды.