Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Франція готується до нових протестів проти пенсійної реформи arrow

Франція готується до нових протестів проти пенсійної реформи

30 квітня 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Франція готується до нових протестів проти пенсійної реформи
Протести у Франції. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Франція готується до нової акції протесту, яку організували профспілки на 1 травня проти затвердженої пенсійної реформи. За даними влади, на вулиці вийдуть від півмільйона до 650 тисяч людей, а в Парижі очікується 80-100 тисяч учасників.

Про це повідомляє BFMTV.

Читайте також:

Протести у Франції

Попри мирні наміри більшості, поліція попереджає про можливу присутність 1000-2000 "ризикових елементів", серед яких до 400 ультраправих та до 200 радикальних "жовтих жилетів".

Влада очікує близько 300 демонстрацій по всій країні, які об'єднають святкування 1 травня та протести проти підвищення пенсійного віку.

Профспілки заявляють, що це лише початок їхнього опору новій пенсійній реформі і продовжуватимуть боротьбу за свої права. Проте, мирні протести можуть перерости в насильницькі, спалення сміттєвих баків та кидання петард.

Нагадаємо, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи, попри вуличні протести. Люди влаштували мітинг проти плану президента Франції Еммануеля Макрона, який бажає підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років.

Тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію. Поки що невідомо, чи зможе глава держави заручитися підтримкою парламентської більшості для реалізації своєї ідеї.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB