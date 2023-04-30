Франція готується до нових протестів проти пенсійної реформи

Протести у Франції. Фото: Reuters

Франція готується до нової акції протесту, яку організували профспілки на 1 травня проти затвердженої пенсійної реформи. За даними влади, на вулиці вийдуть від півмільйона до 650 тисяч людей, а в Парижі очікується 80-100 тисяч учасників.

Про це повідомляє BFMTV.

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Протести у Франції

Попри мирні наміри більшості, поліція попереджає про можливу присутність 1000-2000 "ризикових елементів", серед яких до 400 ультраправих та до 200 радикальних "жовтих жилетів".

Влада очікує близько 300 демонстрацій по всій країні, які об'єднають святкування 1 травня та протести проти підвищення пенсійного віку.

Профспілки заявляють, що це лише початок їхнього опору новій пенсійній реформі і продовжуватимуть боротьбу за свої права. Проте, мирні протести можуть перерости в насильницькі, спалення сміттєвих баків та кидання петард.

Нагадаємо, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи, попри вуличні протести. Люди влаштували мітинг проти плану президента Франції Еммануеля Макрона, який бажає підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років.

Тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію. Поки що невідомо, чи зможе глава держави заручитися підтримкою парламентської більшості для реалізації своєї ідеї.