Франция готовится к новым протестам против пенсионной реформы

Протесты во Франции. Фото: Reuters

Франция готовится к новой крупной акции протеста, которую организовали профсоюзы на 1 мая против утвержденной пенсионной реформы. По данным властей, на улицы выйдут от полумиллиона до 650 тысяч человек, а в Париже ожидаются 80-100 тысяч участников.

Об этом сообщает BFMTV.

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Протесты во Франции

Несмотря на мирные намерения большинства, полиция предупреждает о возможном присутствии 1000-2000 "рисковых элементов", среди которых до 400 ультраправых и до 200 радикальных "желтых жилетов".

Власти ожидают около 300 демонстраций по всей стране, которые объединят празднование 1 мая и протесты против повышения пенсионного возраста.

Профсоюзы заявляют, что это только начало их сопротивления новой пенсионной реформе и будут продолжать борьбу за свои права. Однако, мирные протесты могут перерасти в насильственные, сожжение мусорных баков и бросание петард.

Напомним, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты. Люди устроили митинг против плана президента Франции Эммануэля Макрона, желающего повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Тысячи человек, возмущенных планом президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение. Пока неизвестно, сможет ли глава государства заручиться поддержкой парламентского большинства для реализации своей идеи.