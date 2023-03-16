План Макрона щодо підвищення пенсійного віку просувається попри масштабні протести

Еммануель Макрон

Тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію. Наразі невідомо, чи зможе глава держави заручитися підтримкою парламентської більшості для реалізації своєї ідеї.

Про це повідомляє Associated Press.

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Макрон хоче, щоб працівники могли платити більше грошей до пенсійної системи. Інакше він ризикує нав’язати непопулярні зміни в односторонньому порядку.

План також передбачає відмову в повній виплаті тим, хто виходить на пенсію в 64 роки, не пропрацювавши 43 роки — за винятком цього їм доведеться чекати до 67 років.

Макрон пропагував зміни як центральні елементи свого бачення підвищення конкурентоспроможності французької економіки. Профспілки продовжували вести боротьбу, закликаючи законодавців проголосувати проти плану та засуджуючи юридичні скорочення уряду для просування законопроєкту як небезпечну "заперечення демократії".

Економічні проблеми спричинили масові заворушення по всій Західній Європі.

У Парижі гучна музика та величезні профспілкові повітряні кулі дали початок восьмому загальнонаціональному раунду протестів. Тон задає низка банерів із написами: "Кажуть капіталізм. Ми кажемо боротьба", "Париж розлючений" та "Якщо права не захищати, вони будуть розтоптані".

"Якщо ми не скажемо зараз, то всі наші права, за які французи боролися, будуть втрачені", — наголосив актор Ніколя Дюран.

Через десять днів після страйку санітари Парижу потопали у купах прогірклого сміття, яке поліція наказала прибрати вздовж маршруту маршу після того, як під час нещодавніх демонстрацій порушники громадського порядку використовували сміття для розпалювання пожеж або жбурляли його в поліцію.

Комітет у складі семи сенаторів та семи депутатів Національної Асамблеї погодив остаточний текст у середу, 15 березня, на закритому засіданні. Очікується, що консервативна більшість у Сенаті схвалить план Макрона вже сьогодні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у п’ятницю домовились про спільні дії для підготовки українських морських піхотинців.

Також ми писали, що Франція ухвалила рішення скасувати обмеження на ядерну енергію у своєму енергетичному балансі, що дозволить їй збільшити її частку до більш ніж 50%. Це стало можливо завдяки прискоренню плану будівництва нових ядерних електростанцій. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни планує побудувати шість нових ядерних реакторів.