Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow План Макрона щодо підвищення пенсійного віку просувається попри масштабні протести arrow

План Макрона щодо підвищення пенсійного віку просувається попри масштабні протести

16 березня 2023 10:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Еммануель Макрон
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію. Наразі невідомо, чи зможе глава держави заручитися підтримкою парламентської більшості для реалізації своєї ідеї. 

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Деталі

Макрон хоче, щоб працівники могли платити більше грошей до пенсійної системи. Інакше він ризикує нав’язати непопулярні зміни в односторонньому порядку.

План також передбачає відмову в повній виплаті тим, хто виходить на пенсію в 64 роки, не пропрацювавши 43 роки — за винятком цього їм доведеться чекати до 67 років.

Макрон пропагував зміни як центральні елементи свого бачення підвищення конкурентоспроможності французької економіки. Профспілки продовжували вести боротьбу, закликаючи законодавців проголосувати проти плану та засуджуючи юридичні скорочення уряду для просування законопроєкту як небезпечну "заперечення демократії".

Економічні проблеми спричинили масові заворушення по всій Західній Європі.

У Парижі гучна музика та величезні профспілкові повітряні кулі дали початок восьмому загальнонаціональному раунду протестів. Тон задає низка банерів із написами: "Кажуть капіталізм. Ми кажемо боротьба", "Париж розлючений" та "Якщо права не захищати, вони будуть розтоптані".

"Якщо ми не скажемо зараз, то всі наші права, за які французи боролися, будуть втрачені", — наголосив актор Ніколя Дюран.

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Через десять днів після страйку санітари Парижу потопали у купах прогірклого сміття, яке поліція наказала прибрати вздовж маршруту маршу після того, як під час нещодавніх демонстрацій порушники громадського порядку використовували сміття для розпалювання пожеж або жбурляли його в поліцію.

Комітет у складі семи сенаторів та семи депутатів Національної Асамблеї погодив остаточний текст у середу, 15 березня, на закритому засіданні. Очікується, що консервативна більшість у Сенаті схвалить план Макрона вже сьогодні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у п’ятницю домовились про спільні дії для підготовки українських морських піхотинців.

Також ми писали, що Франція ухвалила рішення скасувати обмеження на ядерну енергію у своєму енергетичному балансі, що дозволить їй збільшити її частку до більш ніж 50%. Це стало можливо завдяки прискоренню плану будівництва нових ядерних електростанцій. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни планує побудувати шість нових ядерних реакторів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:04​​​​​​​ЗМІ назвали країну, яка гальмує процес надання нових боєприпасів Україні

Новина з відео

11:03 Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

11:00 Відтепер у мобільному застосунку Укрзалізниці можна придбати пільгові квитки

10:59 Для українців доступна ще одна допомога: хто може отримати 6,6 тис. гривень

Новина з фото

10:53 На Одещині внаслідок зіткнення авто та фури загинула людина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

10:45 ​​​​​​​У Київській області горіла автозаправка: деталі

Ексклюзив

10:42Актор студії “Квартал 95” зібрав аншлаг та велику допомогу для ЗСУ

10:38Український рекордсмен Василь Шевчук загинув на фронті

Новина з фото

10:38 Знаменитості, які збільшили губи: приклади вдалих та не дуже успішних зіркових експериментів

10:38 В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу

Новина з відео

11:03 Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

Новина з відео

10:20 У Чорному морі зафіксована нетипова активність кораблів рф, — Гуменюк

Новина з відео

09:39 Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Ексклюзив

09:18Пономарьов, Хома та Горбунов зібрали сотні тисяч гривень для ЗСУ: подробиці

Новина з відео

08:54 ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Сьогодні День Ангела святкують Дарини: оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

22:36 Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, — Зеленський

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

Новина з відео

18:33 "В нас 80% "тьолки": Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал

Новина з відео

17:05 З’явився указ президента про звільнення Максима Марченка

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Актуальне по темі

None 16 Березень 11:05

​​​​​​​ЗМІ назвали країну, яка гальмує процес надання нових боєприпасів Україні

None 16 Березень 11:02

Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

None 16 Березень 11:00

Відтепер у мобільному застосунку Укрзалізниці можна придбати пільгові квитки

None 16 Березень 11:04

Для українців доступна ще одна допомога: хто може отримати 6,6 тис. гривень

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB