План Макрона касательно повышения пенсионного возраста продвигается несмотря на масштабные протесты

Эмманюэль Макрон

Тысячи людей, возмущенных планом президента Франции Эмманюэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение. Пока неизвестно, сможет ли глава государства заручиться поддержкой парламентского большинства для реализации своей идеи.

Об этом сообщает Associated Press.

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Макрон хочет, чтобы работники могли платить больше денег в пенсионную систему. В противном случае он рискует навязать непопулярные изменения в одностороннем порядке.

План также предусматривает отказ в полной выплате уходящим на пенсию в 64 года, не проработав 43 года — за исключением этого им придется ждать до 67 лет.

Макрон пропагандировал изменения как центральные элементы своего видения повышения конкурентоспособности французской экономики. Профсоюзы продолжали бороться, призывая законодателей проголосовать против плана и осуждая юридические сокращения правительства для продвижения законопроекта как опасное "отрицание демократии".

Экономические проблемы повлекли за собой массовые беспорядки по всей Западной Европе.

В Париже громкая музыка и огромные профсоюзные шары дали начало восьмому общенациональному раунду протестов. Тон задает ряд баннеров с надписями: "Говорят капитализм. Мы говорим борьба", "Париж взбешен" и "Если права не защищать, они будут растоптаны".

"Если мы не скажем сейчас, то все наши права, за которые французы боролись, будут потеряны", — подчеркнул актер Николя Дюран.

Через десять дней после забастовки санитары Парижа утопали в кучах прогорклого мусора, который полиция приказала убрать вдоль маршрута марша после того, как во время недавних демонстраций нарушители общественного порядка использовали мусор для разжигания пожаров или швыряли его в полицию.

Комитет в составе семи сенаторов и семи депутатов Национальной Ассамблеи согласовал окончательный текст в среду, 15 марта, на закрытом заседании. Ожидается, что консервативное большинство в Сенате одобрит план Макрона уже сегодня.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу договорились о совместных действиях по подготовке украинских морских пехотинцев.

Также мы писали, что Франция приняла решение отменить ограничения на ядерную энергию в своем энергетическом балансе, что позволит ей увеличить ее долю до более 50%. Это стало возможным благодаря ускорению плана строительства новых ядерных электростанций. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны планирует построить шесть новых ядерных реакторов.