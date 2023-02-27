Франція готується до запровадження обмежень на використання води через посуху

Посуха у Франції

Франція готується до введення обмежень на використання води у зв'язку із найсухішою зимою за всю історію спостережень. Міністр екологічного переходу Крістоф Бешю закликає регіони "передбачати" та "вжити заходів" для економії води.

Про це пише Bloomberg.

Посуха у Франції

Ці заходи можуть містити видання обмежувальних наказів для окремих осіб і фермерів. Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що використання води тепер має бути обмеженим, і називає цей виклик еквівалентом виклику впоратися зі зміною клімату.

Тим часом Крістоф Бешю зазначає, що у довгостроковій перспективі Франція має покращити відстеження джерел та перероблення використаної води, що є відставанням від інших країн, таких як Італія та Іспанія.

Рівень води у Франції вже був низьким після тогорічної посухи, і ситуація цього року погіршилася через меншу кількість опадів, особливо в лютому. Цей місяць, за прогнозами, має стати найпосушливішим за всю історію спостережень починаючи з 1959 року, і Франція на два місяці відстає від поповнення запасів підземних вод.

Бешю звертається до громадян, промисловців, служб, місцевих громад та фермерів, щоб вони звернули увагу на воду, яка стає дефіцитним ресурсом.

Нагадаємо, що Венеція в останні дні зіткнулася з серйозними проблемами через сильні відливи, які піднялися до рівня 150 каналів міста, призводячи до зупинки водних таксі, гондол та катерів швидкої допомоги. Експерти з погоди кажуть, що низький рівень води не викликано прямим наслідком посухи, але відсутність дощу погіршила ситуацію з відливами та припливами.